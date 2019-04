CorFiorentino: "L'impresa non riesce. Ai viola non resta che pensare al futuro"

© foto di Gaetano Mocciaro

"L'impresa non riesce. Ai viola non resta che pensare al futuro" titola il Corriere Fiorentino oggi in edicola. All'interno del giornale: "Game over Fiorentina. Avanti con Muriel, ma l'Atalanta rimonta e conquista la finale. Decisiva una papera di Lafont".