Corr. del Mezzogiorno, Gattuso: "Napoli settimo posto imbarazzante"

"Il 'ringhio' di Rino Gattuso: 'Settimo posto imbarazzante. Napoli, non potevo dirti no'": così il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina. Il Napoli cambia pagina con l'avvicendamento tra Ancelotti e Rino Gattuso. Il nuovo tecnico si presenta: "Imbarazzante vedere il Napoli al settimo posto. Ho avuto difficoltà ad affrontarlo, Carlo è il mio papà calcistico. Un grande uomo. L’obiettivo è la qualificazione in Champions, voglio vincere subito. Napoli è un club importante, questa rosa sembra fatta a pennello per il mio gioco".