© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma titola oggi in prima pagina sulla sconfitta giallorossa e sull'infortunio di Nicolò Zaniolo: "La Roma s'arrende. Zaniolo in lacrime: ginocchio rotto". La Roma perde la partita contro la Juventus (2-1) e perde Zaniolo: il ventenne giallorosso, uscito in lacrime e in barella, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro ieri sera all’Olimpico. Oggi sarà operato a Villa Stuart, la sua stagione purtroppo è finita. In campo inutile il rigore di Perotti nel finale, la Juventus porta a casa i tre punti grazie a due reti messe a segno nei primi dieci minuti.