Corr. Serasul Milan: "Addio Cutrone, assalto a Correa, Leao e Duarte"

© foto di Rosa Doro

Si parla anche del mercato del Milan nell'edizione odierna del Corriere della Sera che prova a fare il punto sul mercato rossonero che sembra finalmente entrato nel vivo con diverse operazioni in ballo. "Addio Cutrone", titola infatti il quotidiano che spiega come la cessione dell'attaccante al Wolverhampton possa aiutare l'assalto per Correa dell'Atletico mentre Boban e Maldini continuano a lavorare per Rafael Leao e Duarte: "Patrick Cutrone dice addio dopo quasi dieci anni (tra giovanili e prima squadra) al club in cui è cresciuto ed esploso. La prossima tappa della sua carriera sarà in Premier League, al Wolverhampton, che ha investito 18 milioni più 4 di bonus. Risorse che permetteranno al club rossonero di dare l’assalto a Correa. Resta da definire l’intesa con l’Atletico Madrid sui bonus da aggiungere alla base fissa di 40 milioni. Il tandem Boban-Maldini, intanto, continua a lavorare su una coppia di giovani: l’attaccante portoghese Rafael Leão (35 milioni è la richiesta del Lille) e il centrale brasiliano Leo Duarte, in arrivo dal Flamengo per 10 milioni".