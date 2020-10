Correio da Manha in apertura su Ronaldo: "CR7 infelice e nervoso, vuole più test"

"Ronaldo infelice e nervoso, vuole più test" scrive il Correio da Manha in apertura quest'oggi. Spazio ovviamente dedicato alla positività del campione portoghese, costretto a saltare la sfida tra Portogallo e Svezia di stasera. Il giocatore ha avvisato la famiglia e ha cancellato l'incontro con la madre. Il titolo della Juventus ha perso 22,9 milioni di euro in Borsa. Polemiche per la foto di squadra relativa alla cena della nazionale con i calciatori non distanziati e senza mascherina.