Corriede dello Sport: "Il Perugia di Oddo ha il suo bomber"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Perugia di Oddo ha il suo bomber": guarda in casa Perugia il Corriere dello Sport, a margine dell'amichevole che gli umbri hanno vinto con la Pietralunghese nel corso del ritiro. Il riferimento al bomber è evidente: "Iemmello è già in ottima forma: ha firmato tre gol. In evidenza anche il giovane Ranocchia".