Corriere Adriatico: "C’è Ascoli-Cremonese. Il campionato riparte"

"C’è Ascoli-Cremonese. Il campionato riparte": guarda infatti al recupero della 25^ giornata di Serie B il Corriere Adriatico.

Gara, quella del "Del Duca", che darà il via alla ripartenza del torneo cadetto, ma che per la formazione di Guillermo Abascal e per quella di Pierpaolo Bisoli mette in campo molto di più: "Alle 18.30 al Del Duca si ricomincia dal recupero: la salvezza passa già qui".