Corriere Adriatico: “Scamacca in Nazionale, con l’Ascoli in panchina”

Spazio alla situazione di Gianluca Scamacca sul Corriere Adriatico che titola: “Scamacca in Nazionale, prenotato das Mancini con l’Ascoli in panchina”. “Dalla Nazionale di Roberto Mancini alla panchina con l’Ascoli. Proprio nel giorno in cui il ctha annunciato che Gianluca Scamacca sarà fra i convocati della prima partita post pandemia, prevista a settembre contro la Bosnia, lo spagnolo Guillarmo Abascal nella sfida salvezza di mercoledì contro la Cremonese lo ha fatto partire dalla panchina dandogli spazio solo nella ripresa. - continua il quotidiano – L’Ascoli ha bisogno dei suoi talenti momentanei e ricordiamo che Scamacca ha collezionato 24 presenze con sette reti in bianconero”.