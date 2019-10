"Ninkovic si scusa con la squadra", titola così in prima pagina il Corriere Adriatico in edicola. Il trequartista, che aveva preso male la sostituzione nell'ultima gara, fa un passo indietro e rasserena tutto l'ambiente. Nel sottotitolo spazio però a una tegola per l'attacco bianconero: "Tegola in casa Ascoli, Ardemagni fuori per almeno un paio di settimane".