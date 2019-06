© foto di Mattia Verdorale

"Da Petagna a Berisha. Quel legame tra Atalanta e Spal". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina che il Corriere di Bergamo dedica alla squadra di Gasperini. Viene approfondito il tema a pagina 11 considerati gli intrecci di mercato tra i bergamaschi e gli estensi: "Kurtic è stato uno dei primi a lasciare Bergamo direzione Ferrara nel gennaio del 2018. Petagna dopo l'ultima stagione condita da 16 gol è stato riscattato dai ferraresi. Barrow partirà in prestito e potrebbe finire alla corte di Semplici. Berisha è ad un passo dall'essere ingaggiato dalla Spal".