Corriere Bergamo: "L'Atalanta s'illude. Goleada City"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere Bergamo titola in prima pagina: "L'Atalanta s'illude. Goleada City". Un tempo all’altezza, poi la Waterloo. Come con la Lazio, l’Atalanta subisce tre gol nella ripresa, dopo quarantacinque minuti all’altezza all’Etihad. Troppo forte il City di Guardiola che, per una regola non scritta, quando decide di farti i complimenti poi non ti lesina la bastonata. Era successo con Sarri, capita con Gasperini.