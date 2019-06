Corriere Bergamo sull'Atalanta: "Champions a Bergamo? Ci si prova"

© foto di Rosa Doro

Spazio all’Atalanta nella prima pagina del Corriere di Bergamo. La Dea, come noto, ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, ma potrebbe dover giocare in un altro stadio per giocare le sfide europee: “La Champions a Bergamo? Ci si prova”, si legge. “Atalanta, mission impossible: oltre alla Nord, seggiolini alla Sud e servono luci a led”.