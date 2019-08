Corriere Bologna: "5 gol in due partite, bisogna aggiustare la difesa"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere di Bologna titola in prima pagina: "Cinque gol in due partite, ora il Bologna deve sistemare la difesa". Tra Colonia e Schalke i rossoblu hanno subito la bellezza di 5 reti, quindi la priorità per il Bologna ora è quella di aggiustare la difesa, dove l'ingresso di Pulgar nella zona mediana dovrà portare un grosso aiuto. I problemi sono di facile individuazione: la difesa rossoblu è ora composta da un giapponese, un brasiliano, un olandese ed un ceco, così la lingua è certamente un problema da tenere in conto in queste prime uscite stagionali.