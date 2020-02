vedi letture

Corriere Bologna: "Bologna, la coperta è corta"

Il Corriere di Bologna titola oggi sui rossoblu: "La coperta è corta. Stringere i denti". "Ora dovremo stringere i denti", dopo il ko interno per 3-0 con il Genoa, il Bologna vive un momento difficile sul piano delle assenze e l’amministratore delegato del club rossoblù Claudio Fenucci non può che invitare il gruppo a resistere, in attesa dei rientri di diversi elementi. Ovviamente è la settimana più dura, con otto giocatori fuori tra infortuni e squalifiche, solo dodici effettivi a disposizione di Mihajlovic e le speranze di rientro per sabato praticamente nulle.