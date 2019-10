Corriere Bologna: "Dalla panchina niente"

"Dalla panchina niente". Così titola l'edizione odierna del Corriere Bologna sui rossoblù. Il calciomercato dell’estate 2019 è stato il più ricco della storia del Bologna eppure per il momento la rosa delle possibili scelte a disposizione di Mihajlovic sembra più corta che mai. Dopo sei giornate di campionato infatti è la squadra rossoblù quella che ha impiegato il minor numero di calciatori in tutta la Serie A: finora sono soltanto 18 gli atleti che hanno collezionato almeno un minuto in campo comprendendo anche l’apparizione da titolare di Kingsley nell’esordio a Verona prima di andare in prestito alla Cremonese.