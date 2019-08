Corriere Bologna e le parole di Colomba: "Palacio garanzia"

"Palacio garanzia". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere Bologna e le parole di Colomba. Sono arrivati molti giocatori sconosciuti ai più, o quasi, ma allo stesso tempo giovani interessanti e questo lascia presagire una buona prospettiva futura. È una squadra tutta da scoprire e sbilanciarsi ora non sarebbe corretto: li ho visti col Villarreal, hanno mostrato fluidità e qualità di giocate, ma al tempo stesso qualche indecisione in difesa. È precampionato, però: la squadra è in assestamento e tutto lascia il tempo che prova. Palcio? Per un giocatore che ha quel fisico da fuscello, 38 anni non sono nulla. Magari non è più il giocatore da 38 partite, ma bene ha fatto il Bologna a tenerselo stretto perché fa la differenza. È una garanzia".