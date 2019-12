© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna oggi in edicola propone un nome per la difesa rossoblu, titolando: "Occhi puntati sul brasiliano Ibanez". Nel giorno dell’Epifania si tornerà in campo, mentre giovedì aprirà ufficialmente il calciomercato: i rossoblù continuano a cercare un difensore e un attaccante. Visto lo stallo con la Roma per la divisione dell’ingaggio di Juan Jesus (2,2 milioni netti annui a stagione), nelle chiacchierate in corso con l’Atalanta per l’attaccante Barrow — restano 8 milioni di differenza tra offerta e richiesta per l’obbligo di riscatto — potrebbe finirci anche il difensore classe ‘98 Ibanez. Brasiliano di origini uruguayane, Ibanez in un anno a Bergamo (arrivò dal Fluminense per 4 milioni) non ha praticamente mai giocato pur essendo nel giro della nazionale brasiliana Under 23: nelle prossime i club discuteranno i termini per questo doppio pacchetto.