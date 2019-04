© foto di Marco Frattino

Il Brescia torna subito in campo. Stasera le rondinelle sfidano il Venezia per avvicinare la promozione diretta in Serie A. Il Corriere di Brescia, intanto, titola nel taglio alto della prima pagina: "Un'altra fatica per le rondinelle, alle 21 c'è il Venezia". Corini, intanto, dovrebbe confermare la formazione che martedì ha pareggiato in quel di Verona contro l'Hellas.