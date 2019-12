Corriere Brescia: "Un altro esame: ora il Sassuolo"

© foto di stefano tedeschi

Dopo due vittorie consecutive arriva un'altra partita delicata per il Brescia, che domani sera recupererà rinviato contro il Sassuolo. Così il Corriere di Brescia titola: "Un altro esame: ora il Sassuolo". Il mese della verità è solo a metà del suo percorso. Il Brescia si è prima ridestato a Ferrara, poi si è confermato in casa con il Lecce esultando per la prima volta in questa stagione davanti ai suoi tifosi. E nel Corini bis non ha ancora subito gol. Ma domani, alle 20.45, ancora a Mompiano, c’è il Sassuolo. Che rimanda a Roberto De Zerbi nato e cresciuto a due passi dal Rigamonti e svezzato in Curva Nord dove, quando poteva, tornava anche durante la sua brillante carriera da calciatore, vissuta però quasi sempre lontano da casa.