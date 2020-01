Il Corriere del Mezzogiorno (ed. Puglia) dedica ampio spazio al mercato del Lecce, prossimo avversario del Parma in campionato. "Il Lecce corre ai ripari" scrive il quotidiano pugliese. È quasi fatta per Alessandro Deiola, che ha trovato pochissimo spazio nel Cagliari in questo girone d’andata. In arrivo anche l'esperto trequartista Riccardo Saponara.