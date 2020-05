Corriere del Mezzogiorno: "ADL alla resa dei conti. Oggi (forse) si decide se ripartire"

Nella sezione sportiva del Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) si parla del futuro del calcio italiano. "ADL alla resa dei conti in Lega. Oggi (forse) si decide se ripartire" scrive il quotidiano a pagina 15. Il patron del Napoli si è battuto sin dall'inizio per il ritorno in campo ma ora gli equilibri rischiano di cambiare e rischia di essere in minoranza tra presidente indecisi e altri decisamente contrari.