Il Napoli cade per l'ennesima volta dinanzi ad una grande Fiorentina e continua il suo inaspettato cammino da retrocessione. Il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina si sofferma anche sul quarto k.o. sulle cinque gare di Gattuso sulla panchina azzurra e titola: "Altro ko in casa, squadra in ritiro. Gattuso chiede scusa". E non potrebbe essere altrimenti visto che della prova di ieri sera non c'è nulla da salvare, per stessa ammissione del tecnico calabrese, che a fine gara ci va giù pesante: "Siamo stati imbarazzanti".