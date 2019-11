Il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) dedica uno spazio in prima pagina alle parole di Carlo Ancelotti. "Napoli, mai pensato di dimettermi" dice il tecnico che ha rotto il silenzio alla vigilia del match di Champions con il Liverpool. E aggiunge: "Se non percepissi la fiducia della società o quella della squadra, allora farei altre valutazioni. Ma non esistono i presupposti, questo è un gruppo unito che ha soltanto voglia di uscire dalla crisi".