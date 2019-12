Il Napoli adesso deve ritrovare i tre punti in campionato, dopo aver riacquisito un po' si serenità grazie al pareggio ottenuto ad Anfield contro il Liverpool in Champions League. Per il match di oggi contro il Bologna, Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di un senatore, ma ne recupererà un altro, come sottolineato dal Corriere del Mezzogiorno in prima pagina: "Ancelotti perde Allan, ma ritrova Insigne".