Corriere del Mezzogiorno: "Barça-Napoli: assalto alle agenzie"

Tra una settimana e mezza il Napoli sarà al Camp Nou per provare l'impresa. E potrà farlo contando sull'apporto dei propri tifosi ma di fronte a quello che si preannuncia un muro blaugrana. Come titola il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, infatti, "Barça-Napoli a porte aperte. Torna l’assalto alle agenzie. Il ministro dell’Interno spagnolo: non è la zona a rischio". Con i supporters azzurri che iniziano a muoversi per non perdersi il ritorno degli ottavi di finale in terra iberica.