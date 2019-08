Spazio al Bari sul Corriere del Mezzogiorno in edicola che analizza le cose che non vanno dopo l’eliminazione in Coppa per mano dell’Avellino: “Primi allarmi in difesa. E Antenucci è troppo isolato” è il titolo nelle pagine dello sport.

“Meglio perdere ora che da qui in poi, è il refrain che caratterizza le chiacchiere dei tifosi in queste ore. E meglio prendere atto adesso di qualche lacuna, piuttosto che piangere più in là sul latte versato. Domenica la squadra di Cornacchini è parsa lontana anni luce da quella che si vorrebbe. Giusto qualche spunto individuale, con l’aggravante di aver tenuto alla periferia del gioco quello che indiscutibilmente è il calciatore di maggior pregio della campagna acquisti, quel Mirco Antenucci proveniente dal mondo dorato della serie A. - continua l’articolo - Aggiungiamoci la terza frittata difensiva, e il dado è tratto. C’è da preoccuparsi? Gli ottimisti inguaribili dicono di no, i tifosi più scettici sono convintissimi di sì. Forse la verità sta nel mezzo, e ignorare i campanelli d’allarme non può far bene a un team condannato a vincere”.