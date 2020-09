Corriere del Mezzogiorno: "C'è il sì alla Roma, Milik ai saluti. Ieri sera cena d'addio"

"C'è il sì alla Roma, Milik ai saluti. Ieri sera cena d'addio". Anche il Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione campana, racconta della firma ormai imminente dell'attaccante polacco con i giallorossi. Raggiunto l'accordo sulla formula: il centravanti allunga con il Napoli e va via in prestito con obbligo di riscatto. Ieri l'ex Ajax ha offerto una cena a compagni e staff per salutarli, e il suo entourage studia un messaggio d'addio per i tifosi.