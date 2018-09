Corriere del Mezzogiorno: "Caro biglietti, il Napoli fa lo sconto ai ragazzi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il recupero di Faouzi Ghoulam e non solo. Nelle pagine sportive del Corriere del Mezzogiorno spazio anche alla polemica in corso a Napoli per il costo dei biglietti ritenuto troppo alto. "Caro biglietti, il Napoli fa sconti ai ragazzi: ridotti in tutti i settori", si legge.

Il club per rispondere alla polemica divampata sui social sul costo dei tagliandi in vista del match contro la Fiorentina ha preso questa decisione: "La società è lieta di annunciare che l’agevolazione riservata agli under 14 accompagnati da un adulto, inizialmente prevista per il solo settore di Tribuna Nisida, è stata estesa a tutti i settori : Tribuna Posillipo, Distinti e Curve. Pertanto, al momento dell’acquisto di ogni singolo tagliando emesso con tariffa intera sarà possibile acquistarne un altro con tariffa ridotta di € 2,50 , ovviamente previa esibizione dei documenti d’identità".