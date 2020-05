Corriere del Mezzogiorno: "Ciro Mertens e Umberto"

vedi letture

"Ciro Mertens e Umberto". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno in edicola stamani sul gesto di solidarietà di Dries Mertens: "Normalmente lasciamo fuori la passione azzurra da queste note, riservandola ad altre collocazioni sul giornale o alle trasmissioni sportive; e non teniamo in quei casi all’obiettività, non essendo giornalisti e non possedendo, ahinoi, alcuna etica o serenità quando si tratta del Napoli. Ma su Dries Ciro Mertens il discorso travalica il manto erboso perché questo napoletano casualmente nato in Belgio si candida a entrare nel pantheon azzurro con miti quali Pesaola, Vinicio e Maradona. Ciro ha letto di Umberto, il ragazzo di 13 anni bullizzato e pestato ai Colli Aminei e lo ha voluto a casa sua, per un pomeriggio di allegria e di regali. Una specie di piccolo risarcimento. Quando ci si comporta così vuol dire che ci si sente in possesso di un ruolo importante, quello di portatore della faccia positiva della città. Mertens è quindi napoletano, e lo sarà per sempre. Lo si sappia, e lo si tenga qui per sempre. Magari trattenendolo per la maglia".