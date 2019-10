Corriere del Mezzogiorno: "CR7 non convocato. I tifosi: derubati"

© foto di Wilman

"CR7 non convocato. I tifosi: derubati". Così titola Il Corriere del Mezzogiorno, edizione Puglia, in seguito alla mancata presenza di Cristiano Ronaldo, questo pomeriggio alle 15, nella sfida che i bianconeri sosterranno contro il Lecce al "Via del Mare". Nel riquadro in prima pagina si legge anche: "La notizia ha scatenato la reazione furiosa di molti tifosi (giallorossi e bianconeri) contro il Lecce che, contando sulla presenza del portoghese, ha fatto pagare biglietti a prezzi maggiorati".