Corriere del Mezzogiorno: "Dall'incubo alla vittoria. Napoli, che fatica battere il Rijeka"

Il Napoli vince in rimonta, e a fatica, a Rijeka: "Gattuso avrà rivisto i fantasmi di tre anni fa quando al debutto in Europa da allenatore perse con il Milan sul campo del Rijeka - osserva il Corriere del Mezzogiorno -. Il Napoli nel primo tempo è inguardabile, si fa sorprendere dall'aggressività degli avversari". Molti gli errori in costruzione, che non possono di certo soddisfare il tecnico azzurro: "Bisogna rivedere l'aspetto mentale - ha detto nel post-gara - devo entrare di più nella loro testa. Sembravamo in gita". Gattuso ha inoltre voluto sottolineare come a volte sia necessario "mettere l'elmetto e battagliare", perché la squadra ha "rischiato grosso".