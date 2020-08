Corriere del Mezzogiorno: "De Laurentiis a Friedkin: cambiamo il calcio italiano"

"De Laurentiis a Friedkin: cambiamo il calcio italiano". Titola così in prima pagina, in taglio alto, il Corriere del Mezzogiorno sul saluto del presidente del Napoli al neo patron della Roma: "Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia portandolo a diventare, sempre di più, un’industria che sia un mix di sport e di intrattenimento", le parole di Aurelio De Laurentiis".