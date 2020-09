Corriere del Mezzogiorno: "De Laurentiis ha il Covid: 'Tranquilli, sto bene'"

vedi letture

Sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno spazio al caso De Laurentiis. "De Laurentiis ha il Covid: 'Tranquilli, sto bene'" titola il quotidiano in edicola quest'oggi. Il patron azzurro lascia Capri: a Roma in ambulanza. Febbre dopo l’incontro in Lega, De Laurentiis ha il Covid. In ambulanza verso Roma sorride e rassicura: sto bene.