Corriere del Mezzogiorno: "De Laurentiis in Procura: 'Mai pressioni dai clan'"

"De Laurentiis in Procura: 'Mai pressioni dai clan'" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) in prima pagina, quest'oggi. Si parla dell'inchiesta su Genny 'a carogna. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è comparso in Procura. Convocato come persona informata dei fatti per riferire su alcune dichiarazioni rese da Genny ‘a carogna.