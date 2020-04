Corriere del Mezzogiorno: "De Luca rimette la Campania al passo"

vedi letture

"De Luca rimette la Campania al passo", titola il Corriere del mezzogiorno oggi in prima pagina. L’altolà di De Luca con tanto di interpretazione dell’ordinanza: "Non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina...". E nel frattempo un sondaggio premia il governatore della regione Campania per le politiche anti Covid-19.