"Una difesa da incubo: tre errori, tre gol presi. E Conte sbanca Napoli": così il Corriere del Mezzogiorno nella sua prima pagina odierna. Ko interno per gli azzurri che al San Paolo non vincono da ottobre. Passa l'Inter, vincendo dopo oltre 20 anni. Tre errori di Di Lorenzo, Meret e Manolas costati 3 punti. L’Inter di Conte sbanca il San Paolo e aggancia la Juve in vetta. Per gli azzurri è notte fonda: la zona Champions resta a 11 punti.