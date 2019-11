Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la squalifica di Ancelotti, confermata e non annullata con il ricorso d'urgenza, la sconfitta all'Olimpico contro una Roma che adesso gioca bene e può mettere in difficoltà chiunque. Ma gli azzurri vivono un momento no. Il Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio al k.o. partenopeo in prima pagina, con un lungo titolo: "La solita assenza di un leader quando il gruppo arranca. La doppia fragilità del Napoli".