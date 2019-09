© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Napoli, non ti rilassare". In soldoni, è questo il monito via Twitter di Aurelio De Laurentiis, che ha chiesto alla sua squadra di non adagiarsi sulla vittoria con il Liverpool e di non sentirsi mai sazi. Lo sintetizza così il Corriere del Mezzogiorno, che dedica la sua apertura sportiva a questo e ai tanti cambi di formazione previsti per la partita delle 15 di oggi contro il Lecce.