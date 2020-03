Corriere del Mezzogiorno: "Emergenza, Gattuso detta le regole"

"Emergenza e cautele, Gattuso detta le regole". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere del Mezzogiorno dedica al Napoli in questo momento di emergenza Coronavirus in cui è coinvolto anche il mondo del calcio: "Campionato sospeso, la squadra così si allena per il Barcellona. In serata il presidente del Consiglio Conte ha esteso a tutta Italia le limitazioni già imposte alla Lombardia e ad altre province e ha sospeso anche il campionato di serie A. La decisione era già nell’aria, il centro sportivo di Castel Volturno non era più un’oasi nel deserto, il calcio è dentro l’emergenza coronavirus, sta abbandonando la sensazione di essere un mondo a parte".