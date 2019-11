Corriere del Mezzogiorno: "Fabian, gol e sirene. E il Real si fa avanti"

© foto di Andrea Giannattasio

"Fabian, gol e sirene. Avanti con la Spagna e il Real si fa avanti". Questo il titolo che è possibile trovare a pagina 15 sul Corriere del Mezzogiorno dedicato al centrocampista spagnolo del Napoli: "Adl vuole blindarlo: clausola da 180 milioni. Dopo Insigne, anche Fabian Ruiz ritrova il sorriso in Nazionale, ieri sera contro la Romania ha trovato il suo primo gol in Nazionale, chiudendo con il mancino un’azione insistita. Fabian Ruiz con il suo talento ha raccolto estimatori tra le grandi d’Europa già nella scorsa stagione. chi si è innamorato più di tutti è Florentino Perez, presidente del Real Madrid. I blancos sognano un centrocampo tutto iberico con Fabian e Ceballos, ceduto in prestito secco all’Arsenal e hanno bussato anche alla porta di De Laurentiis con una proposta ufficiale di 65 milioni di euro. Il Napoli ha rifiutato l’offerta ribadendo l’incedibilità del giocatore durante la scorsa estate, avviando anche i contatti per il rinnovo del suo contratto che lo lega al club azzurro fino al 2023 con un ingaggio di 1,5 milione di euro a stagione".