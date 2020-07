Corriere del Mezzogiorno: "Finalmente Osimhen: il Napoli guarda Under e non molla Boga"

vedi letture

"Finalmente Osimhen: il Napoli guarda Under e non molla la pista Boga". Titola così a pagina 15 il Corriere del Mezzogiorno sul mercato del Napoli: "Il nigeriano a un passo. Gattuso studia le corsie esterne e in caso di addii eccellenti ha alternative pronte. Se il Napoli dovesse perdere sia Callejon che Lozano, sul mercato dovrebbe trovare esterni offensivi per entrambe le corsie che possano rinforzare la batteria in cui spiccano Politano e Insigne".