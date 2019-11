© foto di Mattia Verdorale

Sul Corriere del Mezzogiorno a pagina 4 è possibile trovare una lunga intervista all'ex capitano del Napoli Marek Hamsik, tornato per la prima volta al San Paolo proprio contro l'Atalanta dopo l'addio alla Serie A. Queste alcune sue dichiarazioni: "In Italia c'è ancora tanta confusione sull'utilizzo della Var. I miei ex compagni erano molto dispiaciuti, li capisco". E sul rigore non dato alla squadra di Ancelotti si è espresso così: "Scandaloso, il placcaggio si fa nel rugby".