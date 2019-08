"Icardi, ultima chiamata". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Mezzogiorno. «Icardi non andrà al Monaco», Wanda Nara rompe il monopolio comunicativo dei criptici post su Instagram, lo fa ai microfoni di Tyc Sports. Il Monaco nell’ultima stagione ha lottato per la salvezza e dopo due giornate di Ligue 1 è ancora a zero punti. I soldi fanno la felicità fino ad un certo punto, il ricco ingaggio proposto dal Monaco, approfittando anche della tassazione particolare in vigore da quelle parti, non basta a convincere Icardi.