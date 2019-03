© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quando mi vedrete incatenato a Castel Volturno vorrà dire che sono andati via". Così Carlo Ancelotti s'è espresso in conferenza stampa su Allan e Koulibaly, dando garanzie per il mercato sul fronte cessioni. Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma proprio su questo e in apertura, all'interno delle sue pagine sportive, titola così: "Il futuro di Ancelotti: con Allan e Koulibaly".