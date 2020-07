Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli a Bergamo per (ri)salire sul treno Champions"

"Il Napoli a Bergamo per (ri)salire sul treno Champions" è il titolo scelto dal Corriere del Mezzogiorno (ed. Campania) per parlare del big match di quest'oggi tra Atalanta e Napoli. A Bergamo per l’ultimo treno per la qualificazione alla Champions League che sposta gli equilibri anche sotto il profilo finanziario. Servirà una prestazione ad alta intensità per reggere il passo della formazione di Gasperini, Gattuso confida nel suo turn-over, torneranno in campo Ospina, Di Lorenzo, Demme, Zielinski e Politano.