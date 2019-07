Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli apre la cassaforte"

© foto di ManWil

Grandi manovre in terra partenopea per far sognare i tifosi e regalare ad Ancelotti il prospetto offensivo tanto richiesto: "James è sempre più 'azzurro'. Il Napoli ora apre la 'cassaforte'", è il suggestivo titolo scelto dal Corriere del Mezzogiorno nel taglio alto della prima pagina odierna. Nella pagina sportiva, la titolazione offre maggiori dettagli sulla vicenda: "Il Real Madrid assicura uno 'sconto' per l’acquisto del colombiano. Il club azzurro adesso può attingere al 'tesoretto' delle cessioni".