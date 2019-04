© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Napoli cade a Empoli. Ancelotti bacchetta tutti". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Zielinski non basta al Napoli, che cade 2-1 al Castellani: azzurri illusi dal gol dell'ex, ma la fase difensiva non ha retto. Il migliore in campo per il quotidiano è Callejon (voto 6,5): ancora una volta - si legge - si è rivelato pedina preziosa nello scacchiere di mister Ancelotti e anche in una serata infelice per i suoi colori è parso una spanna sopra gli altri. Il peggiore invece è Allan (voto 5): stavolta ha inciso molto poco apparendo quasi evanescente.