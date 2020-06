Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli nel vivo della fase 3"

"Il Napoli nel vivo della fase 3". Questo il titolo a pagina 15 che il Corriere del Mezzogiorno dedica al Napoli: "Recuperare la brillantezza per tornare ai livelli di pre-pandemia. Prima di partire per la Calabria per i funerali della sorella Gattuso guida oggi il ritorno in campo. Dopo la fatica dei primi giorni di allenamento via al lavoro tattico in vista dell’Inter il 13 al San Paolo".