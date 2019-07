"Il San Paolo modello inglese". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli. Dimaro Il lifting cui è stato sottoposto il San Paolo per le Universiadi, lo ha reso uno stadio di cui non doversi più vergognare. La politica dei prezzi adottata dal Napoli per la campagna abbonamenti della prossima stagione asseconda, in maniera significativa, le esigenze economiche dei tifosi. Premessa necessaria per stabilire subito che non esisteranno più alibi per la diserzione in massa in occasione delle partite.