"Insigne e Allan, maxi stangata". Così titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli.

Ieri è stato il giorno delle raccomandate, oggi quello della partenza per Liverpool. Dalla notte del 5 novembre il Napoli è abituato a vivere su questi due fronti: da una parte la battaglia legale, dall’altra il campo. La reazione ufficiale del club rispetto alla scelta dei calciatori di non proseguire il ritiro dopo la sfida contro il Salisburgo è giunta il 25, allo scadere dei tempi consentiti. Per l’intero gruppo, eccetto l’infortunato Malcuit, la sanzione riguarda il 25% della mensilità lorda mentre per Allan, protagonista anche dello scontro con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, e capitan Insigne, la multa comminata è del 50%. La società contesta un cumulo di violazioni dell’art.11 dell’accordo collettivo. Al capitano la sanzione più corposa sotto il profilo economico in relazione all’ingaggio, la cifra oscilla intorno ai 374 mila euro, mentre per Allan l’importo della sanzione è di circa 190 euro.